До Одеської області енергетикам вдалося подати додатковий обсяг електроенергії. У регіоні продовжують ліквідувати наслідки масштабної аварії у високовольтної мережі, але ситуація вже покращилася.

Про це повідомило НЕК “Укренерго“.

До кінця доби обленерго розподілить додаткову потужність між споживачами. Це надасть можливість скоротити тривалість обмежень.

Графіки обмежень подачі світла зберігатимуться і будуть діяти відповідно до розрахованого ліміту споживання області.

Над ліквідацією аварії, яка сталася 4 лютого, працювало 7 бригад “Укренерго” та бригада обленерго.

“Ключовим завданням наших спеціалістів є швидке завершення відновлення основного обладнання після останньої ракетної атаки на Одещину, забезпечення резервних схем живлення та налаштування обладнання на інших об’єктах на подачу напруги в місто та прилеглі райони”, — заявили в “Укренерго”.

Масштабних атак та складних пошкоджень внаслідок ракетних та дронових атак росіян зазнали всі ключові підстанції, які живлять Одесу та область. Енергетики наголосили, що Росія свідомо обирає енергетичні об’єкти на Одещині ціллю терористичних нападів.

“Ми якнайшвидше відновлюємо обладнання та знаходимо резервні схеми живлення, щоб у найкоротші терміни відновити електропостачання. Але, на жаль, таке обладнання після завданих пошкоджень, а також резервні схеми живлення мають знижену надійність. Тому ми продовжуємо відновлювати наші об’єкти, щоб повернути не лише електроенергію, але й підвищити надійність живлення Одещини”, — резюмувало “Укренерго”.