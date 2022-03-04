російсько-українська війна
12:52 Колона автомобілів з людьми для удаваної зустрічі окупантів “радісними жителями” Херсона прибула в місто
12:10 В Одеській області розшукують пілота літака РФ, якого збила українська ППО
Ексклюзив
11:45 У Чернігівській області окупанти обстріляли електролінію: села знеструмлені
08:45 Колишня президентка Литви Даля Грибаускайте закликала НАТО до дій через війну в Україні
06:12 Команда Офісу Прокурора Гаазького трибуналу вирушила в Україну
03:45 Роман Абрамович терміново продає нерухомість у Лондоні, аби уникнути санкцій
03:19 Вісім днів російсько-української війни: оперативна інформація
01:49 РФ ввела в Україну 90% військ та все ще планує взяти Київ – Білий дім
01:49 S&P затягує рейтинг РФ глибше на територію сміття – Reuters
01:08 Російський бізнесмен Дерипаска закликав до миру та назвав Україну ядерною державою
00:49 На будинках дипломатичних місій у Києві знайшли російські мітки
00:21 «Ви надихаєте світ» – Держсекретар США Блінкен звернувся до українців

03 березня

23:59 Китай попросив РФ відкласти напад на Україну до закінчення Олімпіади – CNN
23:20 У Херсоні окупанти готують удавану зустріч «вдячним населенням» російської армії
23:05 У Херсоні окупанти захопили телевежу — існує загроза поширення фейків
22:59 «Спецоперація в Україні йде за планом», – Путін
22:47 Укроборонпром ремонтуватиме трофейну техніку для ЗСУ
22:21 РФ запустила понад 480 ракет по Україні з моменту вторгнення — СNN
21:18 Білоруські війська вже біля кордону України, проте до вторгнення не готові – Генштаб ЗСУ
20:28 Західні країни прийняли вже мільйон українських біженців – ООН
20:13 Євросоюз надасть тимчасовий захист усім біженцям з України
19:41 Затримали зрадника, який координував ворога під час ракетного обстрілу телевежі у Києві
19:39 «Сядь зі мною за стіл переговорів», – Зеленський звернувся до Путіна
19:29 Відомий тенісист повернувся в Україну, аби битись із РФ
19:20 В Україні посилили відповідальність за колабораціонізм, дезінформацію та мародерство під час війни
18:38 Як отримати пенсію та грошові виплати в Укрпошті під час воєнного стану
18:30 Росія почала поширювати фейки про капітуляцію України: сайти ОТГ в областях атакували хакери
18:29 Верховна Рада ухвалила законопроєкт про особливості оподаткування та подання звітності під час воєнного стану
18:01 Без світла, води та зв’язку: Маріуполь — на межі гуманітарної катастрофи

В Одеській області розшукують пілота літака РФ, якого збила українська ППО

В Одеській області поблизу курортної Затоки збили російський літак. Загарбник атакував один з об'єктів інфраструктури.

П’ятниця, 4 березня 2022, 12:10
Підтримати

Про це повідомляє ВМС ЗСУ.

Внаслідок збиття окупант встиг катапультуватися. Підрозділ протиповітряної оборони ліквідували ворожу техніку, коли той атакував один з об’єктів військової інфраструктури.

“Пілота, який встиг катапультуватися, розшукують”, – йдеться в повідомленні.

За даними Генерального штабу ЗСУ, окупант поки зволікає з висадкою десанту в районі Одеса – Затока. Українська армія зазначила, що ворог проводить демонстраційні дії з метою відтягування частини сил наших захисників на інший напрямок.

Фото: ВМС ЗС України

Теги: авіаційний удар, агресія Росії, агресія РФ, Війна в Україні, війна з Росією, військова агресія, збройна агресія, Одеська область, окупанти, російська авіація, російська агресія, російсько-українська війна, Затока

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook