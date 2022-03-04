В Одеській області розшукують пілота літака РФ, якого збила українська ППО

Внаслідок збиття окупант встиг катапультуватися. Підрозділ протиповітряної оборони ліквідували ворожу техніку, коли той атакував один з об’єктів військової інфраструктури.

“Пілота, який встиг катапультуватися, розшукують”, – йдеться в повідомленні.

За даними Генерального штабу ЗСУ, окупант поки зволікає з висадкою десанту в районі Одеса – Затока. Українська армія зазначила, що ворог проводить демонстраційні дії з метою відтягування частини сил наших захисників на інший напрямок.