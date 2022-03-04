В Одеській області розшукують пілота літака РФ, якого збила українська ППО

Про це повідомляє ВМС ЗСУ.
Внаслідок збиття окупант встиг катапультуватися. Підрозділ протиповітряної оборони ліквідували ворожу техніку, коли той атакував один з об’єктів військової інфраструктури.
“Пілота, який встиг катапультуватися, розшукують”, – йдеться в повідомленні.
За даними Генерального штабу ЗСУ, окупант поки зволікає з висадкою десанту в районі Одеса – Затока. Українська армія зазначила, що ворог проводить демонстраційні дії з метою відтягування частини сил наших захисників на інший напрямок.
- Нагадаємо, у Седневі в Чернігівській області російські загарбники завалили електролінію. Тепер села залишилися без світла.
- Окупанти почали спалювати трупи своїх загиблих солдатів на крохмальному заводі в Седневі.
- Також згідно з офіційними даними Міністерства оборони України, станом на ранок 4 березня ворог втратив близько 10 тисяч людей особового складу.
- Тим часом Міністерство оборони країни-окупанта спершу не називало свої втрати під час війни, але зрештою назвало цифри, значно менші за офіційну українську статистику: близько 500 загиблих та 1600 поранених.
- У результаті запеклих боїв у Київській області українські воїни знищили два літаки окупантів Су-35С. Це заслуга винищувачів МіГ-29 бригади тактичної авіації Повітряних Сил ЗС України.
- Підрозділи Збройних сил України знищили два літаки загарбників. Вони здійснювали варварське бомбардування цивільного населення в Ірпені та Волновасі.