Про це інформує пресслужба ДТЕК.
У компанії зазначили, що енергетики ліквідували наслідки негоди на Одещині.
Відтак, зусиллями 44 ремонтних бригад вдалось повернути світло для 30,5 тисяч родин у 50 населених пунктах Одеської області. Станом на 18:00 всі клієнти – зі світлом.
Енергетики відремонтували 38 повітряних ліній, що дозволило заживити 848 трансформаторних підстанцій різного класу напруги, що вийшли з ладу через негоду.
Нагадаємо, що вчора 21 лютого, через погіршення погодних умов в Одеській області почалися аварійні відключення електроенергії, найскладніша ситуація була – в Ізмаїльському, Подільському та Центральному регіонах.
Через негоду вчора без електроенергії залишились 24 населені пункти Одеської області, це приблизно 17 тисяч родин.
Зазначимо, що станом на 22 лютого в енергосистемі України відсутній дефіцит потужності. Водночас у низці областей через несприятливі погодні умови без електроенергії залишаються понад сотня населених пунктів.
В енергосистемі працюють усі види електростанцій. Імпорт електроенергії здійснюється у незначних обсягах завдяки стабілізації електропостачання в країні.
Ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту потужності в енергосистемі. Однак при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень.
Водночас унаслідок несприятливих погодних умов, а саме шквального вітру, пошкоджені мережі операторів системи розподілу у Київській, Житомирській, Волинській, Чернівецькій, Хмельницькій та Тернопільській областях. Без електропостачання залишились 137 населених пунктів. Тривають ремонтні роботи.
- В Україні працюють над новим форматом електростанцій та підстанцій, які дозволять краще захистити систему від ракетних ударів. Водночас країна продовжує відновлювати постраждалі енергооб’єкти.
- В ЄС погодили збільшення пропускної спроможності для постачання електроенергії Україну. 14 лютого рішення ухвалили оператори європейської енергосистеми ENTSO-E.