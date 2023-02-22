В Одеській області енергетики повернули світло для понад 30 тисяч родин, станом на 18:00 всі споживачі зі світлом.

Про це інформує пресслужба ДТЕК.

У компанії зазначили, що енергетики ліквідували наслідки негоди на Одещині.

Відтак, зусиллями 44 ремонтних бригад вдалось повернути світло для 30,5 тисяч родин у 50 населених пунктах Одеської області. Станом на 18:00 всі клієнти – зі світлом.

Енергетики відремонтували 38 повітряних ліній, що дозволило заживити 848 трансформаторних підстанцій різного класу напруги, що вийшли з ладу через негоду.

Нагадаємо, що вчора 21 лютого, через погіршення погодних умов в Одеській області почалися аварійні відключення електроенергії, найскладніша ситуація була – в Ізмаїльському, Подільському та Центральному регіонах.

Через негоду вчора без електроенергії залишились 24 населені пункти Одеської області, це приблизно 17 тисяч родин.

Зазначимо, що станом на 22 лютого в енергосистемі України відсутній дефіцит потужності. Водночас у низці областей через несприятливі погодні умови без електроенергії залишаються понад сотня населених пунктів.

В енергосистемі працюють усі види електростанцій. Імпорт електроенергії здійснюється у незначних обсягах завдяки стабілізації електропостачання в країні.

Ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту потужності в енергосистемі. Однак при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень.

Водночас унаслідок несприятливих погодних умов, а саме шквального вітру, пошкоджені мережі операторів системи розподілу у Київській, Житомирській, Волинській, Чернівецькій, Хмельницькій та Тернопільській областях. Без електропостачання залишились 137 населених пунктів. Тривають ремонтні роботи.