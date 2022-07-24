В Одеській області почали підготовку портів Одеської області до експорту зерна. У портах Одеси, "Чорноморська" і "Південного" стали формувати необхідні каравани.

Про це повідомила пресслужба АМПУ.

Відновлення портів пов’язано з підписанням в Стамбулі Ініціативи з експорту зерна та пов’язаних харчових продуктів морським шляхом. Тому Адміністрація морських портів підготовлює їх до відновлення постачання продукції.

“Враховуючи викладене, інформуємо вас, що захід і вихід суден до вказаних морських портів здійснюватиметься шляхом формування каравану, який буде супроводжуватись судном лідирування”, – йдеться в повідомленні.

АМПУ просить подавати заявки на включення суден на електронну пошту. Це потрібно для складання формування караванів.

Рух суден може відновитися найближчими днями. Про це заявили під час підписання Ініціативи президент Туреччини Реджеп Ердоган та міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Утім вранці 23 липня російські окупанти здійснили ракетну атаку по Одеському морському порту. Спочатку у РФ звітували, що вони нібито не причетні до удару, але вже сьогодні її підтвердила речниця російського МЗС Марія Захарова.