Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.
За його словами, у регіоні поступово покращується ситуація зі світлом.
“Станом на зараз (близько 15:00, – ред.), поступово повертається світло в Одесу та громади Одеського району. З 1,5 млн мешканців, які були без світла вчора, на сьогодні зменшилась ця кількість до 300 тисяч абонентів. Завтра також очікуємо на значне покращення ситуації”, — сказав глава ОВА.
В Одесі запускають помпові станції, але для цього потрібен час, казав мер міста Геннадій Труханов. Нині задачами залишаються відновити воду, тепло, роботу помпових станцій й котелень. Котельні внаслідок стрибків напруги було перезапущено.
“Щодо водопостачання: наразі ми знову запускаємо помпові станції. Потрібен час. Там, де води нема з учора, підвозимо її машинами. Як, наприклад, на вул. Грушевського, 52”, — додав міський голова.
У місті не працюють 43 котельні зі 140 наявних. Енергетики продовжують ремонтно-відновлювальні роботи.
“У місті працюють “Пункти незламності” – більше 250 локацій. Тільки вчора їх відвідали понад 15 тисяч людей. Працюють всі комунальні служби. Тож ситуація є цілком контрольованою, хоч і непростою”, — заявив мер.
- Зранку 11 грудня в Одесі та області поступово починають повертати електроенергію до споживачів. Регіон було знеструмлено після атаки російськими дронами-камікадзе.
- Одеську область атакували у ніч на 10 грудня. Внаслідок атаки на енергетичну інфраструктуру в Одесі було відключено від електроенергії всіх споживачів за виключенням критичної інфраструктури.
- Радник голови ОПУ Кирило Тимошенко повідомляв, що після атак на відновлення електропостачання в Одесі знадобиться більше часу, ніж зазвичай. У НЕК “Укренерго” підкреслили, що ситуація з електропостачання в регіоні дуже складна.
- Станом на вечір 10 грудня внаслідок російського обстрілу півтора мільйона жителів були без енергопостачання.