Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

За його словами, у регіоні поступово покращується ситуація зі світлом.

“Станом на зараз (близько 15:00, – ред.), поступово повертається світло в Одесу та громади Одеського району. З 1,5 млн мешканців, які були без світла вчора, на сьогодні зменшилась ця кількість до 300 тисяч абонентів. Завтра також очікуємо на значне покращення ситуації”, — сказав глава ОВА.

В Одесі запускають помпові станції, але для цього потрібен час, казав мер міста Геннадій Труханов. Нині задачами залишаються відновити воду, тепло, роботу помпових станцій й котелень. Котельні внаслідок стрибків напруги було перезапущено.