Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко. 

За його словами, у регіоні поступово покращується ситуація зі світлом.

“Станом на зараз (близько 15:00, – ред.), поступово повертається світло в Одесу та громади Одеського району. З 1,5 млн мешканців, які були без світла вчора, на сьогодні зменшилась ця кількість до 300 тисяч абонентів. Завтра також очікуємо на значне покращення ситуації”, — сказав глава ОВА.

В Одесі запускають помпові станції, але для цього потрібен час, казав мер міста Геннадій Труханов. Нині задачами залишаються відновити воду, тепло, роботу помпових станцій й котелень. Котельні внаслідок стрибків напруги було перезапущено.

“Щодо водопостачання: наразі ми знову запускаємо помпові станції. Потрібен час. Там, де води нема з учора, підвозимо її машинами. Як, наприклад, на вул. Грушевського, 52”, — додав міський голова.

У місті не працюють 43 котельні зі 140 наявних. Енергетики продовжують ремонтно-відновлювальні роботи.

“У місті працюють “Пункти незламності” – більше 250 локацій. Тільки вчора їх відвідали понад 15 тисяч людей. Працюють всі комунальні служби. Тож ситуація є цілком контрольованою, хоч і непростою”, — заявив мер.