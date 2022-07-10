Про це повідомила пресслужба адміністрації морських суден України.
Судна можуть перевозити агропродукцію. Цьому передувало звільнення від російських військ острова та скупчення великої кількості суден в очікуванні проходження каналом Суліна. На сайті зазначили, що за додатковою інформацією можна звертатись за номером: +38 (098) 160-19-49.
30 червня було звільнено острів Зміїний від окупантів. Вдалі військові операції ЗСУ вибили ворога з позицій. Окупанти завдали авіаційний удар фосфорними бомбами наступного дня. Вони повторили атаку 3 липня, а також скерували ракету по Білгород-Дністровському району Одещини.
4 липня Збройні сили України залишили прапор України на острові, а російські військові намагалися перешкодити його встановленню 6 липня. Вони спробували провести авіаційну розвідку й завдати удару. Ракетна атака сталася наступного дня, крім того, один з російських боєприпасів влучив у порожній молдовський танкер Millennial Spirit. Остаточно встановили прапор України 7 липня, підійшовши до острова на підводних носіях.
- Нагадаємо, Сполучені Штати Америки випустили колекційну монету номіналом $100 під назвою “Острів Зміїний”. Її присвячено українським воїнам, які боролись проти російських окупантів за звільнення острова.
- Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон впевнений, що рішення РФ залишити стратегічний чорноморський форпост, острів Зміїний, стало свідченням здатності України дати відсіч російській агресії.