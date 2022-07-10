В Одеській області відкрито судноплавство каналом "Дунай-Чорне море" після звільнення острова Зміїний. Тепер прохід працює через гирло Бистре.

Про це повідомила пресслужба адміністрації морських суден України.

Судна можуть перевозити агропродукцію. Цьому передувало звільнення від російських військ острова та скупчення великої кількості суден в очікуванні проходження каналом Суліна. На сайті зазначили, що за додатковою інформацією можна звертатись за номером: +38 (098) 160-19-49.

30 червня було звільнено острів Зміїний від окупантів. Вдалі військові операції ЗСУ вибили ворога з позицій. Окупанти завдали авіаційний удар фосфорними бомбами наступного дня. Вони повторили атаку 3 липня, а також скерували ракету по Білгород-Дністровському району Одещини.

4 липня Збройні сили України залишили прапор України на острові, а російські військові намагалися перешкодити його встановленню 6 липня. Вони спробували провести авіаційну розвідку й завдати удару. Ракетна атака сталася наступного дня, крім того, один з російських боєприпасів влучив у порожній молдовський танкер Millennial Spirit. Остаточно встановили прапор України 7 липня, підійшовши до острова на підводних носіях.