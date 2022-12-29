Про це повідомив глава Одеської ОВА Максим Марченко.
За його словами, над областю було збито 21 ракету. ОК “Південь” звітувало, що армія РФ випускала ракети по південних регіонах зі стратегічних бомбардувальників Ту-22м3, Ту-95мс, надводних та підводних ракетоносіїв з акваторії Чорного моря.
Уламки однієї з них потрапили у житловий будинок. Як писав радник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, це сталося у селі Степове. Інформації щодо постраждалих не надходило.
Через пошкодження енергетичного об’єкта по області запровадили екстрені відключення світла. Також “Суспільне Одеса” повідомляли, що зникла вода.
На місцях працюють відповідні служби.
- Вранці 29 грудня російські окупаційні війська завдали чергового масованого ракетного удару по території України. Вибухи, зокрема, пролунали на Київщині, Львівщині, Одещині, Харківщині. Є влучання та пошкодження унаслідок падіння уламків російських ракет. Не обійшлось і без постраждалих.