В Одесі та області під час масованої ракетної атаки пролунали вибухи. У регіоні є пошкодження енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив глава Одеської ОВА Максим Марченко.

За його словами, над областю було збито 21 ракету. ОК “Південь” звітувало, що армія РФ випускала ракети по південних регіонах зі стратегічних бомбардувальників Ту-22м3, Ту-95мс, надводних та підводних ракетоносіїв з акваторії Чорного моря.

Уламки однієї з них потрапили у житловий будинок. Як писав радник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, це сталося у селі Степове. Інформації щодо постраждалих не надходило.

Через пошкодження енергетичного об’єкта по області запровадили екстрені відключення світла. Також “Суспільне Одеса” повідомляли, що зникла вода.

На місцях працюють відповідні служби.