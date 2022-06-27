Про це повідомив ОК “Південь” у Telegram.
Ворог випустив крилату ракету Х-22 з літака Ту-22. Окупанти запустили боєприпас з напрямку тимчасово окупованого Криму у житловий квартал одного з сіл Одеського району.
Внаслідок атаки загорілися три приватних будинки та присадибні споруди. Загальна площа займання склала 500 кв. метрів. Пожежу оперативно ліквідовано.
Легкі осколкові поранення внаслідок вибуху отримали вісім осіб. Постраждалим надали медичну допомогу на місці, тому їм не знадобилася шпиталізація.
Попередня правова кваліфікація події – злочин кваліфіковано за ознаками ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
В ОК “Південь” зазначили, що ворог утримує в акваторії Чорного моря два носії ракет. Зокрема зафіксовано активність ворожих пошуково-рятувальних суден. Ймовірно окупанти евакуюють персонал внаслідок надзвичайної ситуації на одній з платформ Одеського газоконденсатного родовища.
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