У ніч на 27 червня окупанти завдали ракетного удару по Одеській області. Внаслідок ворожої атаки постраждали вісім осіб, серед них дитина.

Про це повідомив ОК “Південь” у Telegram.

Ворог випустив крилату ракету Х-22 з літака Ту-22. Окупанти запустили боєприпас з напрямку тимчасово окупованого Криму у житловий квартал одного з сіл Одеського району.

Внаслідок атаки загорілися три приватних будинки та присадибні споруди. Загальна площа займання склала 500 кв. метрів. Пожежу оперативно ліквідовано.

Легкі осколкові поранення внаслідок вибуху отримали вісім осіб. Постраждалим надали медичну допомогу на місці, тому їм не знадобилася шпиталізація.