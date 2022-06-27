Про це повідомив ОК “Південь” у Telegram.

Ворог випустив крилату ракету Х-22 з літака Ту-22. Окупанти запустили боєприпас з напрямку тимчасово окупованого Криму у житловий квартал одного з сіл Одеського району.

Внаслідок атаки загорілися три приватних будинки та присадибні споруди. Загальна площа займання склала 500 кв. метрів. Пожежу оперативно  ліквідовано.

Фото: ОК “Південь”

Легкі осколкові поранення внаслідок вибуху отримали вісім осіб. Постраждалим надали медичну допомогу на місці, тому їм не знадобилася шпиталізація.

Попередня правова кваліфікація події – злочин кваліфіковано за ознаками ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

В ОК “Південь” зазначили, що ворог утримує в акваторії Чорного моря два носії ракет. Зокрема зафіксовано активність ворожих пошуково-рятувальних суден. Ймовірно окупанти евакуюють персонал внаслідок надзвичайної ситуації на одній з платформ Одеського газоконденсатного родовища.

Фото: ОК “Південь”

Фото: ОК “Південь”