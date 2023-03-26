В Одеській області здетонувала морська міна російських окупантів. У селі Сичавка внаслідок вибуху було пошкоджено дачний будинок.

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

“Внаслідок детонації ворожої морської міни пошкоджено дачний будиночок на березі Чорного моря. Загиблих та постраждалих немає”, — написав він.

Сьогодні жителів Одеси та області попереджали про можливу небезпеку дрейфуючих мін через шторм у морі. Громадянам казали, що ворожі вибухонебезпечні предмети можуть дрейфувати вздовж узбережжя. Також існує загроза детонації мін та викидання на берег.