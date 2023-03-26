Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.
“Внаслідок детонації ворожої морської міни пошкоджено дачний будиночок на березі Чорного моря. Загиблих та постраждалих немає”, — написав він.
Сьогодні жителів Одеси та області попереджали про можливу небезпеку дрейфуючих мін через шторм у морі. Громадянам казали, що ворожі вибухонебезпечні предмети можуть дрейфувати вздовж узбережжя. Також існує загроза детонації мін та викидання на берег.
Раніше речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк зазначала, що жителі прибережних областей навряд чи зможуть безпечно відвідувати пляжі влітку через мінування. Минулого року рішення було аналогічним.
- Ввечері 21 березня російські військові завдали ракетного удару по Одеській області. Одна з них влучила у Свято-Іверський чоловічий монастир УПЦ МП.