Протягом доби 24 травня на Одещині зафіксували чотири випадки інфекційних захворювань через вживання риби. Однією з постраждалих була вагітна жінка.

Джерело: Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області у Facebook.

Лікарі діагностували у пацієнтів гастроентероколіт, гострий ентероколіт та два випадки харчової токсикоінфекції.

Один випадок трапився в Одесі. Ще по одному постраждалому виявили у Великомихайлівській громаді Роздільнянського району, другий – у Кодимському районі, третій – у селищі Авангард.

“Усі четверо пацієнток, зокрема одна вагітна, були госпіталізовані у стані середнього ступеня важкості”, – додали у Центрі.

В Одеській області діє заборона на купання у відкритих водоймах та на вилов риби. Зокрема діє застереження стосовно вживання риби та морепродуктів невідомого походження.