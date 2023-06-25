Джерело: Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області у Facebook.
Лікарі діагностували у пацієнтів гастроентероколіт, гострий ентероколіт та два випадки харчової токсикоінфекції.
Один випадок трапився в Одесі. Ще по одному постраждалому виявили у Великомихайлівській громаді Роздільнянського району, другий – у Кодимському районі, третій – у селищі Авангард.
“Усі четверо пацієнток, зокрема одна вагітна, були госпіталізовані у стані середнього ступеня важкості”, – додали у Центрі.
В Одеській області діє заборона на купання у відкритих водоймах та на вилов риби. Зокрема діє застереження стосовно вживання риби та морепродуктів невідомого походження.
- В Одесі усі пляжі визнано непридатними для купання. На них зафіксували суттєве погіршення стану води після підриву Каховської ГЕС.
- В Одесі ухвалили рішення заборонити стихійну торгівлю рибою та морепродуктами. Це пов’язано з наслідками від російського підриву Каховської ГЕС.
- На час воєнного стану в Одесі запровадили обмеження відносно роботи розважальних центрів, нічних клубів та ресторанів з 22:00 до 9:00.