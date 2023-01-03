На Одещині в морі виявлено чергову протикорабельну міну, зірвану з кріплення штормом.

Про це повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.

Відтак, вибухонебезпечний пристрій хвилі спрямовували в бік узбережжя. Завдяки оперативному реагуванню, міну контрольовано було підірвано в морі підрозділом Військово-морських сил Збройних сил України.

У ВМС ЗСУ нагадали, що море й уріз води містять в собі багато подібних ворожих “сюрпризів”. Тому не варто наражати себе на небезпеку й наближайтесь до узбережжя, й тим паче не варто заходити в воду.

“Обмеження воєнного стану спрямовані на збереження вашого життя і здоров’я”, – підсумували в ВМС ЗСУ.

Зазначимо, що станом на 3 січня в Середземному морі чергує дев’ять ворожих кораблів, з них п’ять носіїв крилатих ракет “Калібр”. В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться до шести ворожих кораблів.

Натомість в Азовському морі на бойовому чергуванні знаходиться один ворожий корабель. У Середземному морі перебуває п’ять носіїв крилатих ракет “калібр” загальний залп – 72 ракети.

Окрім цього, за добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 27 суден, з них 7 суден рухалось з протоки Босфор; до Чорного моря – 30 суден, з них 7 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.