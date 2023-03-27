Про це повідомила СБУ.
Учасники схеми за хабарі “обіцяли” компаніям, які експортують українську агропродукцію, безперешкодне отримання фітосанітарних сертифікатів відповідності їхньої продукції. Якщо зернотрейдер відмовлявся сплачувати кошти, то йому погрожували максимально затягувати бюрократичні процедури.
Слідчі СБУ поетапно задокументували два епізоди отримання майже 400 тисяч у гривневому еквіваленті. На “гарячому” викрито посередника, якого посадовці залучили для передавання хабарів.
За кожну тонну експортованої продукції учасники схеми вимагали “данину” у розмірі 40 американських центів. Посереднику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу (зловживання впливом).
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.
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