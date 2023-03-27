Служба безпеки України викрила корупційну схему у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області. В її межах вимагали хабарі з представників компаній, які залучені до "зернової ініціативи".

Про це повідомила СБУ.

Учасники схеми за хабарі “обіцяли” компаніям, які експортують українську агропродукцію, безперешкодне отримання фітосанітарних сертифікатів відповідності їхньої продукції. Якщо зернотрейдер відмовлявся сплачувати кошти, то йому погрожували максимально затягувати бюрократичні процедури.

Слідчі СБУ поетапно задокументували два епізоди отримання майже 400 тисяч у гривневому еквіваленті. На “гарячому” викрито посередника, якого посадовці залучили для передавання хабарів.