В Одеській області викрили російського шпигуна. Агент наводив ворожі ракети на енергооб’єкти Одеси.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

Для росіян шпигун збирав дані про розміщення військових та об’єктів критичної інфраструктури на території Одеської області. Чоловік намагався виявити позиції української системи протиповітряної оборони.

Отримана інформація зберігалася на флешці. Поплічник волога мав передати її російській спецслужбі.

В обмін на послуги він розраховував отримувати до 70 тисяч гривень на місяць.

За даними слідства, шпигуном виявився житель Одеської області. Його після початку повномасштабного вторгнення завербувала ФСБ. Поплічник мав проросійські погляди, томі потрапив у поле зору росіян.

Співробітники СБУ провели у нього обшуки. Вони виявили флешку з доказами підривної діяльності.

Агенту оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) ККУ. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.