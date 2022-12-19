Про це повідомила Служба безпеки України.
За даними слідства, підозрюваною є місцева жителька Одеської області. Вона підтримувала збройну агресію проти України. Свої погляди жінка поширювала російськими соцмережами й серед оточуючих.
Стосовно зборів вона розміщувала відповідні пости у соцмережах, зокрема у заборонених на території України. Місцева жителька закликала підтримувати росіян й допомогти їм з матеріально-технічним забезпеченням. Для цього пособниця надавала банківську картку свого родича, який перебуває в місцях тимчасової дислокації військових угруповань РФ.
Співробітники СБУ встановили, що її родичі вже з 2016 року перебувають у складі терористичної організації так званої “ДНР”. Вони беруть активну участь у бойових діях проти українських військ.
На початку широкомасштабного вторгнення РФ до України бойовики увійшли до складу окупаційних угруповань Південного військового округу РФ. Через них жінка намагалась налагодити безперебійний канал фінансування російських військових.
Їй повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. Суд обрав їй міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
В Одеській області затримано жінку, яка збирала кошти російським військовим // 6 фото
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