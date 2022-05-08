Про це повідомив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в Facebook.

Ліквідували ворожу ракету сили ППО. В Одесі та області залишається висока загроза чергових ракетних ударів.

За даними місцевого видання “Суспільне”, мешканці Арцизу залишилися без води та світла. У місті також частково відсутній зв’язок.