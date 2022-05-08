Про це повідомив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в Facebook.
Ліквідували ворожу ракету сили ППО. В Одесі та області залишається висока загроза чергових ракетних ударів.
За даними місцевого видання “Суспільне”, мешканці Арцизу залишилися без води та світла. У місті також частково відсутній зв’язок.
Протягом минулого дня російські загарбники випустили по Одеській області 10 ударів крилатими ракетами. Частина з них влучила в будівлю меблевого підприємства та з’явилися нові руйнування на території Одеського аеропорту. Внаслідок атаки вибуховою хвилею і уламками пошкоджені житлові багатоповерхівки.
- Нагадаємо, над Миколаївською областю Збройні Сили України збили російську крилату ракету, яка була випущена окупантами зі стратегічного бомбардувальника.
- Російська армія, застосовуючи стратегічну авіацію, завдала 4 ударів крилатими ракетами по Одеській області. Постраждалих внаслідок ворожої атаки немає.
- Також в Одесі та області запровадять посилену комендантську годину, що триватиме з 22:00 8 травня по 05:00 10 травня.