Протягом п'яти днів в Україні не застосовували відключення світла. Винятками стали Одеська та Київська області, але цю проблему мають вирішити за декілька тижнів.

Про це повідомило НЕК “Укренерго“.

Голова правління Володимир Кудрицький зазначив, що причиною незначних мережевих обмежень є руйнування інфраструктури. Внаслідок пошкоджень система не здатна пропустити весь обсяг електроенергії, необхідної для покриття споживання.

Він пояснив, що ситуація зі світлом покращилася завдяки роботі енергетиків. Результат реалізувався як накопичувальний ефект на підстанціях і на електростанціях. Позитивний вплив мали і зовнішні фактори: потепління призвело до зниження споживання, яке стало легше покрити наявними ресурсами.

Кудрицький додав, що стан енергосистеми ще далекий від стабільного. До того ж, існують ризики ракетних обстрілів у майбутньому.

“Але, оскільки вже завершується зима, час працює на українську енергосистему. Очікуємо, що якщо не буде нових масштабних руйнувань, то ситуація залишатиметься стабільною”, – зазначив він.

На сьогодні Україна здатна покривати споживання власними ресурсами, тому обсяг імпорту електроенергії скоротився. У разі зростання споживання чи впливу інших факторів, які призведуть до дефіциту потужності, імпорт можуть відновити.