В Одеській області було знешкоджено міну, яка спливла на поверхню води. Північно-західна частина Чорного моря заблокована для судноплавства.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Ліквідували вибухонебезпечний предмет фахівці підривної команди ВМС ЗСУ. Підрив міни був контрольований, тому для мешканців немає небезпеки.

Жителів Одеської області попросили утриматися від перебування та прогулянок узбережжям в безпосередній близькості до води. Річ у тім, що воно заміноване. Крім того, цього року доведеться відтермінувати пляжно-купальний сезон до перемоги.