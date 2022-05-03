Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
Ліквідували вибухонебезпечний предмет фахівці підривної команди ВМС ЗСУ. Підрив міни був контрольований, тому для мешканців немає небезпеки.
Жителів Одеської області попросили утриматися від перебування та прогулянок узбережжям в безпосередній близькості до води. Річ у тім, що воно заміноване. Крім того, цього року доведеться відтермінувати пляжно-купальний сезон до перемоги.
- Нагадаємо, 2 травня російські війська завдали ракетного удару по Одесі, внаслідок якого, за попередніми даними, загинув підліток.
- Також в Одеській області знову здійснили ракетний обстріл одного мосту. За останній тиждень по мосту в Затоці влучили вже втрете.
- 30 квітня, російська ракета влучила та пошкодила злітно-посадову смугу Одеського аеропорту.