В Одеській області на території однієї з військових частин невідомі побили жінку-військовослужбовця.

Про це повідомив міністр оборони України Андрій Загороднюк на своїй сторінці у Facebook.

“Щойно мені стало відомо про факт побиття жінки-військовослужбовця в одній із військових частин в Одеській області. З робочим візитом в Одесі перебуває мій заступник Іван Руснак, який розбирається із ситуацією на місці”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що паралельно Військова служба правопорядку провадить службове розслідування і надає відповідні матеріали до Військової прокуратури.

Загороднюк наголосив, що бере цю справу під особистий контроль.

“Деталі повідомлю після того, як з’ясую усі подробиці”, – додав він.