Про це повідомив міністр оборони України Андрій Загороднюк на своїй сторінці у Facebook.
“Щойно мені стало відомо про факт побиття жінки-військовослужбовця в одній із військових частин в Одеській області. З робочим візитом в Одесі перебуває мій заступник Іван Руснак, який розбирається із ситуацією на місці”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що паралельно Військова служба правопорядку провадить службове розслідування і надає відповідні матеріали до Військової прокуратури.
Загороднюк наголосив, що бере цю справу під особистий контроль.
“Деталі повідомлю після того, як з’ясую усі подробиці”, – додав він.
- Раніше в Києві на ринку біля станції метро “Лісова” торговці-іноземці побили військового пенсіонера, який заступився за жінку.