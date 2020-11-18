В Одеській області, у морському порту "Південний", виявили партію кокаїну на 4 млн доларів у контейнері з бананами.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

“На Одещині знову затримали партію південноамериканського кокаїну. Наркотичні брикети, загальною вагою 22,6 кг виявили у контейнері з Еквадору. Правоохоронці знайшли 20 брикетів кокаїну у морському порту “Південний”. Наркотик був захований у вентиляційних люках контейнера з бананами. Вартість цієї партії за цінами “чорного ринку” складає 4 млн доларів США”, – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що з початку 2020 року у морських портах прикордонники виявили та затримали понад 430 кг кокаїну.