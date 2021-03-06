На трасі Одеса-Київ сталася аварія за участю службового автомобіля патрульної поліції, внаслідок якої загинула людина.

Про це повідомили у ГУ Нацполіції в Одеській області.

ДТП сталося ввечері 5 березня поблизу комунального підприємства “Дачне”.

“Внаслідок зіткнення автомобіля Hyundai, який рухався у напрямку Одеси, та службового автомобіля патрульної поліції Toyota Prius загинув пасажир Hyundai, водій та ще двоє пасажирів цієї автівки травмовані”, – йдеться в повідомленні.

За даними місцевого видання Odesa Live, правоохоронці почали розвертатись на спеціальній розмітці через терміновий виклик, а водій Hyundai Sonata не зміг впоратись із керуванням, побачивши перешкоду, та влетів у відбійник.