Про це повідомляє пресслужба Державної служби надзвичайних ситуацій (ГСЧС).
Так, захворіли 16 осіб, які проживають в приватному житловому будинку.
“13 лютого в м Роздільна по вул. Лисенка, 2А в приватному житловому будинку підтверджено захворювання на вірусний гепатит А у 16 осіб, з них 15 дітей (1 дитина усиновлена, 14 дітей взяті під опіку)”, – йдеться в повідомленні.
Відзначається, що зараз там проводиться комплекс санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів.
Крім того, за даними місцевої газети “Думська”, троє інфікованих госпіталізовані в інфекційне відділення одеської райлікарні. Хвороба у них протікає в легкій формі.
Першого пацієнта з гепатитом виявили ще 21 січня. Після цього фахівці лабораторного центру взяли аналізи у хворих і тих, хто з ними контактував, а також перевірили умови проживання в дитбудинку.
- Раніше у Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що у світі зафіксовано збільшення захворюваності на кір до найвищого рівня за понад 20 років.