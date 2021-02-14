Про це повідомляє пресслужба Державної служби надзвичайних ситуацій (ГСЧС).

Так, захворіли 16 осіб, які проживають в приватному житловому будинку.

“13 лютого в м Роздільна по вул. Лисенка, 2А в приватному житловому будинку підтверджено захворювання на вірусний гепатит А у 16 ​​осіб, з них 15 дітей (1 дитина усиновлена, 14 дітей взяті під опіку)”, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що зараз там проводиться комплекс санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів.

Крім того, за даними місцевої газети “Думська”, троє інфікованих госпіталізовані в інфекційне відділення одеської райлікарні. Хвороба у них протікає в легкій формі.

Першого пацієнта з гепатитом виявили ще 21 січня. Після цього фахівці лабораторного центру взяли аналізи у хворих і тих, хто з ними контактував, а також перевірили умови проживання в дитбудинку.