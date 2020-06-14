В Одеській області під час марафону зникла учасниця, її шукали 8 годин і знайшли без свідомості.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіціі в Одеській області.

Інформація про зникнення дівчини з’явилася в суботу, 13 червня. Дівчину, яка близько 2 години дня відстала від бігунів і зникла, власними силами намагалися знайти учасники марафону, родичі, знайомі і волонтери.

Згодом на пошуки зниклої жительки Одеської області задіяли співробітників поліції, кінологів, спецпідрозділ ГУНП з приладами нічного бачення і прокуратуру. Пошукові заходи тривали до ночі і завершилися лише після того, як поліцейські підключили фахівців кримінального блоку.

Дівчину знайшли, за інформацією представника Одеської обласної державної адміністрації Дениса Соколова, через вісім годин біля водойми без свідомості. Поліцейські доставили її до медичного закладу. Виявилося, що спортсменка спочатку отримала тепловий удар, а потім, пролежавши до ночі, – переохолодження. Зараз вона в лікарні, її стан здоров’я поліпшується.