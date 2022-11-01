В Одеському порту прикордонники виявили чотири кілограми так званого "чорного" кокаїну на 15 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Два контейнери з кокаїном виявили співробітники Держприкордонслужби, СБУ, Національної поліції України та митниці.

Зазначається, що кокаїн доправили до порту Одеси у контейнерах з вантажем “Шлаки”, який прибув в Україну з Латинської Америки ще до початку повномасштабного вторгнення РФ.

Товар замаскували у вигляді промислового шлаку за допомогою сучасного складного хімічного процесу. За результатами експертизи у відібраних зразках шлаку виявлено майже чотири кілограми чистого кокаїну.