Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
Два контейнери з кокаїном виявили співробітники Держприкордонслужби, СБУ, Національної поліції України та митниці.
Зазначається, що кокаїн доправили до порту Одеси у контейнерах з вантажем “Шлаки”, який прибув в Україну з Латинської Америки ще до початку повномасштабного вторгнення РФ.
Товар замаскували у вигляді промислового шлаку за допомогою сучасного складного хімічного процесу. За результатами експертизи у відібраних зразках шлаку виявлено майже чотири кілограми чистого кокаїну.
- У Донецькій області викрито угруповання, яке продавало зброю та наркотики. Банда удавала, ніби вони є військовослужбовцями.
- На нещодавній вечірці правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) кілька жінок, на думку членів партії, зазнали впливу сильного снодійного, відомого як “наркотики зґвалтування”, до яких зараховують препарат “Рогіпнол” (“Флунітразепам”).