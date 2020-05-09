9 травня в Одесі громадські активісти та поліція зупинили автопробіг на честь "Дня перемоги" з прапорами, які нагадували радянські, і відповідною символікою.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

Організаторами акції виступили “Партія Шарія”, а також політична сила “Опозиційна платформа “За життя”.

Був на автопробігу і нардеп від “Слуги народу”, мажоритарник Артем Дмитрук.

Автопробіг заблокували кілька десятків автівок громадських активістів і поліції.

Більше як годину учасники автопробігу дискутували з правоохоронцями, після чого останні почали випускати по одному авто з колони з інтервалом 5 – 10 хвилин.

Автопробіг почали відпускати по одній машині. Також з автівок познімали партійні прапори та червоні прапори із надписом “9 травня” pic.twitter.com/JkWNL4rYEy — Michael Shtekel (@mishajedi) May 9, 2020

Перед тим як випустити той чи інший автомобіль, правоохоронці вимагали зняти з них червоні прапори, а також прапори з написом: “Спасибі дідові за перемогу” і золотою зіркою.

одну з машин із знаками таксі пропустили без очікування, тому що він здав червоний прапор pic.twitter.com/lE9LXsznJb — Michael Shtekel (@mishajedi) May 9, 2020

Місцева організація “Оберіг” у соцмережах опублікувала відео словесної перепалки на місці події, повідомивши, що нардеп Дмитрук нібито підтримував під час автопробігу саме Шарія.

На відео опоненти нардепа називали його “московською повією”, а також погрожували “повісити на стовпі”.

Дмитрук також відреагував на цю ситуацію, заявивши, що те, що сталося вранці “самоуправство і провокація”.

Він стверджує, що “псевдоактівісти і тітушки намагалися перешкодити одеситам провести автопробіг 9 травня в честь Дня перемоги!”

“У світі не існує законів, що забороняють вшановувати героїзм і людську жертовність. Вся ця ситуація – не більше, ніж самоуправство і провокація … Одесити самі вирішуватимуть, що і як їм святкувати. В рамках закону і виховання”, – заявив нардеп від “Слуги народу”.

У поліції на це відповіли, що зупинили автопробіг, бо в країні заборонені масові заходи.