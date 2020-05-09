Про це повідомляє “Радіо Свобода”.
Організаторами акції виступили “Партія Шарія”, а також політична сила “Опозиційна платформа “За життя”.
Був на автопробігу і нардеп від “Слуги народу”, мажоритарник Артем Дмитрук.
Автопробіг заблокували кілька десятків автівок громадських активістів і поліції.
Більше як годину учасники автопробігу дискутували з правоохоронцями, після чого останні почали випускати по одному авто з колони з інтервалом 5 – 10 хвилин.
Автопробіг почали відпускати по одній машині. Також з автівок познімали партійні прапори та червоні прапори із надписом “9 травня” pic.twitter.com/JkWNL4rYEy
— Michael Shtekel (@mishajedi) May 9, 2020
Перед тим як випустити той чи інший автомобіль, правоохоронці вимагали зняти з них червоні прапори, а також прапори з написом: “Спасибі дідові за перемогу” і золотою зіркою.
одну з машин із знаками таксі пропустили без очікування, тому що він здав червоний прапор pic.twitter.com/lE9LXsznJb
— Michael Shtekel (@mishajedi) May 9, 2020
Місцева організація “Оберіг” у соцмережах опублікувала відео словесної перепалки на місці події, повідомивши, що нардеп Дмитрук нібито підтримував під час автопробігу саме Шарія.
На відео опоненти нардепа називали його “московською повією”, а також погрожували “повісити на стовпі”.
Дмитрук також відреагував на цю ситуацію, заявивши, що те, що сталося вранці “самоуправство і провокація”.
Він стверджує, що “псевдоактівісти і тітушки намагалися перешкодити одеситам провести автопробіг 9 травня в честь Дня перемоги!”
“У світі не існує законів, що забороняють вшановувати героїзм і людську жертовність. Вся ця ситуація – не більше, ніж самоуправство і провокація … Одесити самі вирішуватимуть, що і як їм святкувати. В рамках закону і виховання”, – заявив нардеп від “Слуги народу”.
У поліції на це відповіли, що зупинили автопробіг, бо в країні заборонені масові заходи.
- Сьогодні, 9 травня, в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.