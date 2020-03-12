Про це повідомляє місцеве видання “Думська”.
Уточнюється, що бійка сталася між активістами одеських патріотичних організацій і прихильниками партії “Опозиційна платформа”.
При цьому поліція намагалася розділити обидві сторони. Повідомляється, що під час бійок був пом’ятий капот припаркованого поряд автомобіля.
Також стверджується, що сама конференція місцевого осередку партії “Опозиційна платформа – За життя” все-таки відбулася, але лідери партії Віктор Медведчук і Вадим Рабинович, якого обрали головою обласної організації партії, особисто на заході не були присутні.
У свою чергу прес–служба поліції Одеської області повідомляє, що під час зіткнень було затримано одного громадянина, який розпорошив на місці подій перцевий балончик.
- Нагадаємо, що співголова партії “Опозиційна платформа – За життя” Вадим Рабінович назвав свій візит до Москви разом з кумом президента РФ Володимира Путіна Віктором Медведчуком і переговори з депутатами Держдуми РФ “встановленням миру”.