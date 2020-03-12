Активісти патріотичних організацій намагалися прорватися в одеський готель "Брістоль", де проходила конференція партії "Опозиційна платформа - За життя".

Про це повідомляє місцеве видання “Думська”.

Уточнюється, що бійка сталася між активістами одеських патріотичних організацій і прихильниками партії “Опозиційна платформа”.

При цьому поліція намагалася розділити обидві сторони. Повідомляється, що під час бійок був пом’ятий капот припаркованого поряд автомобіля.

Також стверджується, що сама конференція місцевого осередку партії “Опозиційна платформа – За життя” все-таки відбулася, але лідери партії Віктор Медведчук і Вадим Рабинович, якого обрали головою обласної організації партії, особисто на заході не були присутні.