В Одесі двічі за вихідні 11-12 січня пограбували музей "Порохова вежа", розташований в Центральному парку культури і відпочинку імені Тараса Шевченка.

Про перший випадок музей розповів на своїй сторінці в Facebook.

“І так, новий рік задався. Нас пограбували. Відкрили замок, зламали вітрини, винесли старовинні монети, книги і ще пару менш цінних речей. Все розкидали і для чогось розбили вікно”, – написали співробітники музею.

Відзначається, що в музей також приходили правоохоронці з собакою.

При цьому в музеї додали, що потрібно встановити нові замки, проте грошей на них немає.

12 січня зловмисники повернулися в музей. На цей раз про це повідомив керівник “Порохової вежі” Артур Погосян на своїй сторінці в Facebook.

“Вони повернулися. Зламані дві вітрини. Знову вкрадені і знищені експонати. Вони знищать все. Треба думати про охорону”, – додав він.