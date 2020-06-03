Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Уточнюється, що осередок займання виник на другому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку на вулиці Академіка Заболотного.

“3 червня в 4:19 в Службу порятунку “101” надійшло повідомлення про загорання балкону на 2 поверсі 9-поверхового житлового будинку в Одесі по вул. Академіка Заболотного, 44. Займання сталося в квартирі на 2 поверсі. З верхніх поверхів евакуйовано шляхом самостійного виходу 20 осіб з них 5 дітей”, – сказано в повідомленні.

Відзначається, що пожежа тривала на площі в 35 метрів квадратних, її вдалося локалізувати о 4:56 і ліквідувати о 5:06 ранку. Постраждалих під час пожежі не було.