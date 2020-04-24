Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Уточнюється, що пожежа сталася на території СвятоУспенського монастиря. Горіла окремо розташована дерев’яна господарська прибудова.

В результаті пожежі знищено господарчу будівлю, дрова, сіно, лакофарбові матеріали в тарі. Не допущено поширення вогню на сусідні будівлі. Загиблих і постраждалих немає, сказано в повідомленні.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

При цьому в пресслужбі поліції області розповіли, що в якості однієї з версій виникнення пожежі розглядають підпал.

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України, сказано в повідомленні поліції.

Фото: Полиция

Фото: Полиция

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