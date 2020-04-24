Про це повідомляє прес–служба ДСНС.
Уточнюється, що пожежа сталася на території Свято–Успенського монастиря. Горіла окремо розташована дерев’яна господарська прибудова.
“В результаті пожежі знищено господарчу будівлю, дрова, сіно, лакофарбові матеріали в тарі. Не допущено поширення вогню на сусідні будівлі. Загиблих і постраждалих немає“, – сказано в повідомленні.
При цьому в прес–службі поліції області розповіли, що в якості однієї з версій виникнення пожежі розглядають підпал.
“Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України“, – сказано в повідомленні поліції.
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