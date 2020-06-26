Про це повідомили в прес-службі Одеської міськради.
Як повідомлялося раніше, 23 червня поблизу танкера “Делфі”, що затонуло біля берегів Одеси кілька місяців тому, знову стався витік палива.
У зв’язку з цим міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення обмежити доступ до пляжу “Дельфін”, поблизу якого затонуло судно.
“У зв’язку з витоком нафтопродуктів з танкера, який триває, а також з огляду на інформацію Державної екологічної інспекції в Одеській області про перевищення нормативів гранично допустимих концентрацій нафтопродуктів і забруднення води в районі траверсів 10 і 10а пляжу “Дельфін”, комісія прийняла рішення про обмеження доступу відпочивальників на пляж в цьому районі узбережжя”, — йдеться в повідомленні.
Коли обмеження буде знято, наразі невідомо.
Нагадаємо, в листопаді 2019 року під час сильного шторму судно “Делфі”, яке перебувало в акваторії порту “Південний”, зірвало з якоря і віднесло в бік Одеси. В результаті танкер сів на мілину недалеко від пляжу “Дельфін”. Наразі судно розташовано на тому ж місці. Періодично там спостерігають витоки палива і забруднення води.
З кінця 2018 року у судна відсутні будь-які документи (воно “сіре”). Близько пів року перед аварією танкер перебував на якорі. У день аварії на судні перебували троє членів екіпажу, які спочатку відмовлялися від евакуації з судна, що сіло на мілину танкера, проте пізніше все ж були евакуйовані.
- У листопаді в результаті аварії танкера стався витік палива. Вміст нафтопродуктів у воді на місці аварії танкера “Делфі” перевищив допустиму норму в 157 разів.
- За кілька днів після аварії навколо танкера встановили бони для очищення води.
- Власник танкера обіцяв прибрати судно до кінця 2019 року, проте так і не зробив цього.
- 25 червня одеський міський голова Геннадій Труханов заявив, що затонулий біля берегів Одеси танкер “Делфі” зможуть прибрати не раніше вересня.