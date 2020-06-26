В Одесі обмежили доступ до пляжу "Дельфін", поблизу якого в листопаді минулого року затонув танкер "Делфі".

Про це повідомили в прес-службі Одеської міськради.

Як повідомлялося раніше, 23 червня поблизу танкера “Делфі”, що затонуло біля берегів Одеси кілька місяців тому, знову стався витік палива.

У зв’язку з цим міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення обмежити доступ до пляжу “Дельфін”, поблизу якого затонуло судно.

“У зв’язку з витоком нафтопродуктів з танкера, який триває, а також з огляду на інформацію Державної екологічної інспекції в Одеській області про перевищення нормативів гранично допустимих концентрацій нафтопродуктів і забруднення води в районі траверсів 10 і 10а пляжу “Дельфін”, комісія прийняла рішення про обмеження доступу відпочивальників на пляж в цьому районі узбережжя”, — йдеться в повідомленні.

Коли обмеження буде знято, наразі невідомо.

Нагадаємо, в листопаді 2019 року під час сильного шторму судно “Делфі”, яке перебувало в акваторії порту “Південний”, зірвало з якоря і віднесло в бік Одеси. В результаті танкер сів на мілину недалеко від пляжу “Дельфін”. Наразі судно розташовано на тому ж місці. Періодично там спостерігають витоки палива і забруднення води.

З кінця 2018 року у судна відсутні будь-які документи (воно “сіре”). Близько пів року перед аварією танкер перебував на якорі. У день аварії на судні перебували троє членів екіпажу, які спочатку відмовлялися від евакуації з судна, що сіло на мілину танкера, проте пізніше все ж були евакуйовані.