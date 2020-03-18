Ринок "7 кілометр" в Одеській області, де працюють близько 60 тисяч осіб, закрили на карантин до 3 квітня.

Про це повідомили на сайті ринку.

Наразі ринок не працює, а адміністрація проводить роботу, щоб припинити прийом покупців.

При цьому, доступ підприємців, їх представників, орендарів і найманих працівників до торговельних об’єктів буде здійснюватися в звичайному режимі за перепустками.

Планується, що на території ринку буде проводиться щоденна дезінфекція, а працівникам видадуть засоби індивідуального захисту.

На цьому ринку працюють близько 60 тисяч осіб, 15 тисяч торгових і складських об’єктів. Щодня на ринку купують товари близько 200 тисяч осіб.

На території ринку є автостанція, банк, мережа кафе і ресторанів, а також відділення поліції, пожежна частина, три медпункти і швидка допомога.