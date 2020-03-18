Про це повідомили на сайті ринку.
Наразі ринок не працює, а адміністрація проводить роботу, щоб припинити прийом покупців.
При цьому, доступ підприємців, їх представників, орендарів і найманих працівників до торговельних об’єктів буде здійснюватися в звичайному режимі за перепустками.
Планується, що на території ринку буде проводиться щоденна дезінфекція, а працівникам видадуть засоби індивідуального захисту.
На цьому ринку працюють близько 60 тисяч осіб, 15 тисяч торгових і складських об’єктів. Щодня на ринку купують товари близько 200 тисяч осіб.
На території ринку є автостанція, банк, мережа кафе і ресторанів, а також відділення поліції, пожежна частина, три медпункти і швидка допомога.
- Напередодні повідомлялося, що в Україні зафіксовано 7 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Кількість хворих в країні зросла до 14.
- Також зафіксовано другий випадок смерті від коронавірусу COVID-19. Загинула 33-річна жінка з Чернівецької області.