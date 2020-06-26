Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Нагадаємо, сьогодні, 26 червня, в Україні та в усьому світі відзначається День кримськотатарського національного прапора.

За даними спецслужби, напередодні свята неонацистська організація мала намір здійснити теракт — підпалити будівлю мечеті в Одесі.

“У межах розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби задокументували, що двоє неонацистів планували вчинити теракт з метою дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні та повалення конституційного ладу. До координації діяльності структури слідчі СБУ обґрунтовано підозрюють представників спецслужб РФ”, — йдеться в повідомленні.

В ніч з 25 на 26 двоє членів організації прибули до будівлі мечеті з пляшками із запалювальною сумішшю. На місці їх затримали співробітники спецслужби.

До координації діяльності структури, за даними слідчих СБУ, причетні представники спецслужб Російської Федерації. Також встановлено, що один із затриманих прибув в Україну після тривалого проживання в РФ.

“У ході проведення особистого огляду та обшуків за адресами проживання затриманих правоохоронці вилучили засоби підпалення, мобільні термінали та записники із доказами планування терористичного акту”, — зазначили в СБУ.

Фігурантам повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, вчинений повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо він спричинив заподіяння значної майнової шкоди чи інших тяжких наслідків). Слідство триває.