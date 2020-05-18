18 травня в Одесі по вулиці Торгова, 20 сталося часткове обвалення стіни п'ятиповерхового житлового будинку.

Про це повідомляє пресслужба Держслужби з надзвичайних ситуацій.

“Проводяться роботи з пошуку постраждалих і розбору зруйнованих будівельних конструкцій. Інформація про жертви і постраждалих уточнюється. До ліквідації наслідків руйнування будинку від ГСЧС залучено 42 чоловік особового складу та дев’ять одиниць техніки”, – йдеться в повідомленні.

З будинку виведено 8 мешканців, в тому числі 2 дітей.

Частково пошкоджено 3 квартири (4, 3 і 2 поверхи. На першому поверсі арка), де проживало 17 осіб, які на момент обвалення були відсутні.

Фото: ДСНС

Фото: “Думська”

Як пише місцеве видання “Думська”, в будинку прописана 41 особа.

“У будинку заселено 30 квартир, прописана 41 особа. На даний момент співробітники департаменту та ЖКС “Порто-Франківський” намагаються з’ясувати, хто теоретично може бути під завалами. Опитують мешканців будинку, хто міг бути в зруйнованих квартирах”, – розповіли журналістам у муніципальному департаменті міського господарства.

У комунальному підприємстві “Одесміськелектротранс” журналістам повідомили, що в результаті події заблокований тролейбус №2, який проїжджав по Торговій. Рух по маршруту зупинено.