У Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли про обвал житлового будинку в Одесі.

Про це повідомляє прес–служба ДСНС.

Уточнюється, що частина багатоквартирного будинку обвалилася на Польському спуску.

Рятувальники евакуювали з будівлі 21 мешканця.

“Зруйноване крило знеструмлено, будівля знаходиться під охороною. Загиблих і постраждалих немає“, – сказано в повідомленні.

За інформацією місцевих ЗМІ, частина будинку, яка обвалилася, має статус аварійної ще з 1996 року. У 2018 році в будівлі сталася пожежа.