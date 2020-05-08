Про це повідомляє прес–служба ДСНС.
Уточнюється, що частина багатоквартирного будинку обвалилася на Польському спуску.
Рятувальники евакуювали з будівлі 21 мешканця.
“Зруйноване крило знеструмлено, будівля знаходиться під охороною. Загиблих і постраждалих немає“, – сказано в повідомленні.
За інформацією місцевих ЗМІ, частина будинку, яка обвалилася, має статус аварійної ще з 1996 року. У 2018 році в будівлі сталася пожежа.
- Нагадаємо, близько 3 години ночі 28 серпня в місті Дрогобич (Львівська область) обваливвся чотириповерховий житловий будинок. У результаті обвалення загинули 8 осіб: п’ятеро жінок віком від 21 до 80 років, та двоє чоловіків — 57 і 42 років. Також загинув 5-річний хлопчик.