Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Уточнюється, що частина багатоквартирного будинку обвалилася на Польському спуску.

Рятувальники евакуювали з будівлі 21 мешканця.

Зруйноване крило знеструмлено, будівля знаходиться під охороною. Загиблих і постраждалих немає, сказано в повідомленні.

За інформацією місцевих ЗМІ, частина будинку, яка обвалилася, має статус аварійної ще з 1996 року. У 2018 році в будівлі сталася пожежа.

Фото: pushkinska.net

Фото: pushkinska.net