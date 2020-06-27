Незважаючи на зростання кількості випадків зараження коронавірусом та попередження про повернення до суворих карантинних обмежень, в Одесі пляжі та клуби переповнені людьми, які зовсім не дотримуються рекомендації МОЗ.

#Букви зібрали відео та фото, що підтверджують це.

На під’їзді до Одеси величезна пробка. Вона утворилася з двох причин. По-перше, через ремонтні роботи на дамбі Хаджибейського лиману. По-друге, через збільшення потоку відпочиваючих. Зараз там працює тільки одна смуга руху, а пробку люди намагаються об’їжджати через сусідні села.

На знімках, які ми знайшли в соцмережах, видно, що люди знаходяться досить близько один до одного, не дотримуючись рекомендації щодо соціального дистанціювання. Також, на фото немає жодної людини в захисній масці.

Клуб Ibiza

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олег КОТ (@oleg_kot555) 27 Июн 2020 в 6:18 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тарас (@kharuktaras) 27 Июн 2020 в 6:16 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олег КОТ (@oleg_kot555) 27 Июн 2020 в 6:18 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олег КОТ (@oleg_kot555) 27 Июн 2020 в 6:17 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @sveta_03_03_88 27 Июн 2020 в 5:20 PDT

Одеський клуб Ibiza і група “Время и стекло” 26 червня влаштували вечірку. На ній були присутні приблизно тисяча відвідувачів. Ні в залі, ні на сцені, ніхто соціальної дистанції не дотримувався.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 💞Они у меня в сердце навсегда💞 (@vremyaisteklo.faaan) 27 Июн 2020 в 6:30 PDT

Також в цьому нічному клубі з концертом був співак Monatik.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Имя любимое мое твое имена❤️🐥 (@dodo.steam) 27 Июн 2020 в 1:14 PDT

Underhill lounge beach

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Deeportament Community (@deeportament_community) 27 Июн 2020 в 4:46 PDT

Пляж “Аркадія”