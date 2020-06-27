#Букви зібрали відео та фото, що підтверджують це.

На під’їзді до Одеси величезна пробка. Вона утворилася з двох причин. По-перше, через ремонтні роботи на дамбі Хаджибейського лиману. По-друге, через збільшення потоку відпочиваючих. Зараз там працює тільки одна смуга руху, а пробку люди намагаються об’їжджати через сусідні села.

На знімках, які ми знайшли в соцмережах, видно, що люди знаходяться досить близько один до одного, не дотримуючись рекомендації щодо соціального дистанціювання. Також, на фото немає жодної людини в захисній масці.

Клуб Ibiza

 

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Публикация от Олег КОТ (@oleg_kot555)

 

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Публикация от Тарас (@kharuktaras)

 

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Публикация от Олег КОТ (@oleg_kot555)

 

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Публикация от Олег КОТ (@oleg_kot555)

 

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Публикация от @sveta_03_03_88

Одеський клуб Ibiza і група “Время и стекло” 26 червня влаштували вечірку. На ній були присутні приблизно тисяча відвідувачів. Ні в залі, ні на сцені, ніхто соціальної дистанції не дотримувався.

 

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Публикация от 💞Они у меня в сердце навсегда💞 (@vremyaisteklo.faaan)

Також в цьому нічному клубі з концертом був співак Monatik.

 

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Публикация от Имя любимое мое твое имена❤️🐥 (@dodo.steam)

Underhill lounge beach

 

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Публикация от Deeportament Community (@deeportament_community)

Пляж “Аркадія”

 

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Публикация от Julia Chernikova (@jchernikova)