#Букви зібрали відео та фото, що підтверджують це.
На під’їзді до Одеси величезна пробка. Вона утворилася з двох причин. По-перше, через ремонтні роботи на дамбі Хаджибейського лиману. По-друге, через збільшення потоку відпочиваючих. Зараз там працює тільки одна смуга руху, а пробку люди намагаються об’їжджати через сусідні села.
На знімках, які ми знайшли в соцмережах, видно, що люди знаходяться досить близько один до одного, не дотримуючись рекомендації щодо соціального дистанціювання. Також, на фото немає жодної людини в захисній масці.
Клуб Ibiza
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Одеський клуб Ibiza і група “Время и стекло” 26 червня влаштували вечірку. На ній були присутні приблизно тисяча відвідувачів. Ні в залі, ні на сцені, ніхто соціальної дистанції не дотримувався.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Також в цьому нічному клубі з концертом був співак Monatik.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Underhill lounge beach
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Пляж “Аркадія”
Посмотреть эту публикацию в Instagram
- Зазначимо, станом на 26 червня в Одеській області зафіксовано 1529 випадків COVID — 19. 637 пацієнтів одужали.
- 21 червня в Одесі прийняли рішення знову посилити карантинні обмеження через поширення епідемії коронавірусу.
- Також один з одеських пляжів наразі закритий через витоки палива із затонулого в минуло році танкера.
- Раніше #Букви розповідали, як безпечно відпочивати влітку, коли довкола масово ігнорують карантин.