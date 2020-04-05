Про це повідомляє видання “Думська”.
Інцидент стався вчора на пляжній набережній в районі 10-ї станції Великого Фонтану.
Там поліцейські перевіряли, як дотримуються заходів карантину, який введений згідно з постановою Кабміну. Правоохоронців цікавила торгівля в прибережній зоні.
Так, на одній з торгових точок поліцейські вимагали документи на право торгівлі у працівника. На місце прибув власник Петро Юрочкін: на ньому була маска, він пред’явив документи.
На відео, поширеному в соцмережах, двоє поліцейських попереджають підприємця Петра Юрочкіна про те, що до нього може бути застосована сила за те, що він “грубо порушує правила карантину”. Підприємець усіляко опирався. Поліцейські повалили його на землю. При цьому деякі перехожі намагалися з’ясувати у правоохоронців, навіщо вони це роблять. Працівники торгової точки також вимагали відпустити власника.
Видання зазначає, що в результаті Юрочкін потрапив до лікарні.
На сайті одеської поліції поки немає повідомлення про цей інцидент.
Раніше президент Володимир Зеленський підписав закон про протидію коронавірусу. Документом вводиться адміністративна відповідальність за порушення правил щодо карантину: штраф для громадян від 17 тис. грн до 34 тис. грн; штраф для посадових осіб від 34 тис. грн до 170 тис. грн.
- Раніше у місті Вишневе, що під Києвом, правоохоронці склали адміністративні протоколи на продавців кави. За порушення правил карантину їм загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень.
- У Києві 5 порушникам карантину були виписані штрафи в розмірі 17 тисяч гривень.
- У суботу, 4 квітня, у Львові поліція склала протокол про адміністративне правопорушення на 32-річного чоловіка, який гуляв у парку, порушуючи тим самим карантин.