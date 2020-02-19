Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Потерпіла, яка вчиться в одній зі шкіл Одеси, розповіла своєму вчителеві, що вдень 11 лютого її запросив до себе додому інспектор з ювенальної превенції одного з відділень відділу поліції в м. Одесі ГУ Нацполіції в Одеській області.

“Міліціонер шляхом шантажу змусив дівчину вступити з ним в інтимний зв’язок. Зараз тривають першочергові слідчі і процесуальні дії”, – йдеться в повідомленні.

За даним фактом порушено справу за ч. 3 ст. 152 (згвалтування неповнолітньої особи) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років.