Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області.
За словами начальника поліції області, увага приділятиметься роз’яснювальній роботі з громадянами з приводу карантинних обмежень та заборони використання символіки тоталітарних режимів.
“Будь-які протиправні дії будуть негайно припинятися з відповідною правовою оцінкою”, – сказав він.
У поліції нагадують, що використання “георгіївської” (гвардійської) стрічки карається штрафом в розмірі до 5100 гривень, або ж адміністративним арештом на 15 діб.
Водночас поширення комуністичної символіки може спричинити за собою покарання у вигляді десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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Сьогодні, 8 травня, в Україні відповідно до Закону “Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років” відзначають День пам’яті та примирення, символом якого став червоний мак.