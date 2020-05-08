У поліції Одеси перед 9 травня нагадали громадянам про відповідальність за використання "георгіївських" стрічок і комуністичної символіки.

Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області.

За словами начальника поліції області, увага приділятиметься роз’яснювальній роботі з громадянами з приводу карантинних обмежень та заборони використання символіки тоталітарних режимів.

“Будь-які протиправні дії будуть негайно припинятися з відповідною правовою оцінкою”, – сказав він.

У поліції нагадують, що використання “георгіївської” (гвардійської) стрічки карається штрафом в розмірі до 5100 гривень, або ж адміністративним арештом на 15 діб.

Водночас поширення комуністичної символіки може спричинити за собою покарання у вигляді десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.