В Одесі сталося чергове масштабне розлиття нафти з затонулого на пляжі танкера Delfi.

Про це повідомило місцеве одеське видання “Думська“.

Уточнюється, що цього разу було виявлено пляму, площа якої становить майже 7,5 тисячі квадратних метрів.

Як розповів заступник начальника Державної екологічної інспекції в Одеській області Віталій Караулов, штучно вставлені загородження не допомогли запобігти розлиттю, тому що встановлені неправильно й пропускають верхні шари води.

Повідомляється, що зараз затонулий танкер готують до підняття. До нього підігнали плавучий кран.

DeФото: Думская

У листопаді 2019 року під час сильного шторму судно Delfi, що містилося в акваторії порту “Південний”, зірвало з якоря і віднесло в бік Одеси. В результаті танкер сів на мілину недалеко від пляжу “Дельфін”.

В результаті аварії танкера стався витік палива. Вміст нафтопродуктів у воді на місці аварії танкера Delfi перевищила допустиму норму в 157 разів. Через кілька днів після аварії навколо танкера встановили бони для очищення води.

Власник танкера Delfi, що перекинувся, обіцяв прибрати судно до кінця 2019 року, проте так і не зробив цього.