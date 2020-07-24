Про це повідомило місцеве одеське видання “Думська“.
Уточнюється, що цього разу було виявлено пляму, площа якої становить майже 7,5 тисячі квадратних метрів.
Як розповів заступник начальника Державної екологічної інспекції в Одеській області Віталій Караулов, штучно вставлені загородження не допомогли запобігти розлиттю, тому що встановлені неправильно й пропускають верхні шари води.
Повідомляється, що зараз затонулий танкер готують до підняття. До нього підігнали плавучий кран.
DeФото: Думская
У листопаді 2019 року під час сильного шторму судно Delfi, що містилося в акваторії порту “Південний”, зірвало з якоря і віднесло в бік Одеси. В результаті танкер сів на мілину недалеко від пляжу “Дельфін”.
В результаті аварії танкера стався витік палива. Вміст нафтопродуктів у воді на місці аварії танкера Delfi перевищила допустиму норму в 157 разів. Через кілька днів після аварії навколо танкера встановили бони для очищення води.
Власник танкера Delfi, що перекинувся, обіцяв прибрати судно до кінця 2019 року, проте так і не зробив цього.
- Раніше повідомлялося, що біля узбережжя Одеси після двох спроб не змогли підняти перекинутий танкер Delfi.
- Зараз судно міститься на тому ж місці, періодично з нього відбуваються витоку палива. Зокрема, витік стався напередодні, 23 червня.
- 25 червня одеський міський голова Геннадій Труханов заявив, що затонулий біля берегів Одеси танкер “Делфі” зможуть прибрати не раніше вересня.
- За попередніми розрахунками Держекоінспекції України в Одеській області, розмір збитків внаслідок аварії нафтового танкера “Делфі” поблизу Одеси становить 15 204,73 долара (майже 410,2 тисячі гривень).