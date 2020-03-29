Про це написав активіст Дем’ян Ганул в Facebook.

За його словами, директор одного з одеських магазинів із ремонту техніки наклеїв портрет Сталіна на своє авто. Активісти спробували змусити його зняти зображення з машини.

Власник автомобіля відмовився, але погодився почекати на поліцію.

“По прибуттю патрульної поліції Одеської області на місце подій також прибули “бійці” неіснуючої армії “ОНР”. Ми хотіли пояснити їм, хто такий Сталін, але це було безрезультатно, бо під впливом алкоголю та пропаганди їхній мозок перетворився у вату. Після довгої бесіди в хід пішли цитатки на зразок “бандеровские бесы вон из адессы”, “у нас гражданская вайна” тощо. Звичайно, після “адесса – русскай горад” наші вуха відмовилися це слухати, і почалася масова бійка… Довелося вистрілити у повітря, адже сидіти за ліквідацію цих покидьків бажання немає”, – зазначив Ганул.

У пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області повідомили, що відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України (виготовлення, розповсюдження комуністичної і нацистської символіки і пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).

Досудове слідство за цим фактом триває. Згідно із санкцією статті, такі дії карають обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, із конфіскацією майна або без такої.