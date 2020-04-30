В Одесі сьогодні біля 16-поверхового будинку виявили тіло депутата Фонтанської сільської ради, який вистрибнув з балкона.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Одеській області.

За попередніми даними правоохоронців, тіло 49-річного чоловіка виявили біля дверей шістнадцятиповерхового будинку на вулиці Академіка Заболотного. Поліція вважає, що чоловік вистрибнув з балкона на 13-му поверсі.

Відзначається, що правоохоронці почали розслідування за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство з позначкою “самогубство”. Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу.

Фото: Нацполиция

У той же час депутат Фонтанської сільської ради Сергій Колодяжний в своєму Telegram-каналі повідомив, що загиблий був головою земельної комісії сільради. Колодяжний зазначив, що це може бути вбивство.

“Сьогодні в Фонтанській сільській раді відбувся ряд подій. Одна з них трагічна. Перша. З ранку в Фонтанській сільській раді проходять масові обшуки. Друга. По обіді з’явилася інформація, що один з депутатів, наклав на себе руки (викинувся з вікна 13 поверху). Ця інформація в даний час підтверджується з багатьох джерел. Також є інформація, що депутату можливо “допомогли” піти в інший світ “, – написав він.