Про це повідомила прес-служба СБУ.

Уточнюється, що в Одесі були затримані четверо організаторів організованого злочинного угруповання “Лота Гулі”.

При цьому повідомляється, що злочинці були затримані безпосередньо під час спроби викрасти підприємця. Вони намагалися “вибити” з нього гроші під погрозами вбивства.

Крім того, співробітниками спецслужби були виявлені докази протиправної діяльності, які направили на експертизу.

Відзначається, що угруповання “Лота Гулі” складалося з більш ніж 10 осіб, які створювали конфліктні ситуації, в результаті яких вимагали від потерпілих великі грошові суми. У разі несплати бандити погрожували насильством і фізичною розправою.

Повідомляється, що ватажок банди в даний момент ховається за кордоном.