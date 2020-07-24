Буксири знову не змогли підняти танкер Delfi, який затонув біля берегів Одеси восени 2019 року.

Про це повідомив в Facebook голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций.

Як відомо, 18 липня в Одесі почалася операція з підйому танкера Delfi, який затонув ще восени 2019 року. Після двох спроб підняти судно так і не вдалося.

У п’ятницю, 24 липня, була зроблена ще одна спроба поставити судно на рівний кіль. Вона також не увінчалася успіхом.

“Підрядна організація виявилася технічно не спроможною реалізувати свій план за допомогою буксирів. Операція продовжиться завтра”, — зазначив Куций.

Голова ОДА також зазначив, що судновласник поки користується правом самостійного підняття танкера. Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що у нього є час до кінця тижня.

За словами Куцого, ОДА, Адміністрація морських портів України і Міністерство інфраструктури України “сподіваються на успіх, але готуються до примусового підняття судна”.

Раніше 24 липня стало відомо, що в Одесі стався черговий масштабний розлив нафти із затонулого на пляжі танкера.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року під час сильного шторму судно Delfi, яке перебувало в акваторії порту “Південний”, зірвало з якоря і віднесло в бік Одеси. В результаті танкер сів на мілину недалеко від пляжу “Дельфін”.

В результаті аварії танкера стався витік палива. Вміст нафтопродуктів у воді на місці аварії танкера Delfi перевищила допустиму норму в 157 разів. За кілька днів після аварії навколо танкера встановили бони для очищення води.

Зараз судно знаходиться на тому ж місці, періодично з нього відбуваються витоку палива. Зокрема, витік стався напередодні, 23 червня.