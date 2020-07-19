В Одесі успішно завершилася рятувальна операція по звільненню зграї дельфінів, які чотири дні не могли виплисти з акваторії міського пляжу у відкрите море.

Про це повідомила пресслужба Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради.

“Близько 4:00 шестеро дельфінів сімейства Афалін покинули акваторію пляжу і вийшли у відкрите море”, – йдеться в повідомленні.

Спецоперацію з порятунку дельфінів почали 18 липня. До тих пір чотири дорослих і двоє дитинчат заплили за пірс, дезорієнтовані і втратили місце виходу.

Фото: Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради