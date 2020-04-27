Про це повідомляє місцеве одеське видання “Думська”.

Уточнюється, що вранці 27 квітня підприємці влаштували пікет біля зачинених воріт ринку. Протестувати зібралися близько 50 людей, незадоволених тим, що їх не пускають на робочі місця.

Водночас адміністрація ринку посилалася на рішення міської влади, проте, на думку торговців, влада дозволяє працювати великим торговельним мережам.

В результаті пікету директор ринку дозволив торгівлю фруктами та овочами під дахом м’ясного ринку. Таким чином базар перетворився на великий супермаркет, де можна купити і м’ясну продукцію, і овочі.

За словами директора ринку, такі заходи є тимчасовими.

“Ми прислухаємося до думки людей і не хочемо невиправданих конфліктів з підприємцями. Торговців можна зрозуміти – всі зазнають великих збитків, їм треба годувати свої сім’ї. Підприємці будуть дотримуватися вимог карантину – носити маски та виключати скупчення покупців біля прилавків”, – сказав він.