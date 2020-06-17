Про це повідомляє пресслужба поліції Одеси.
Літак впав на Овідіопольській дорозі, попередньо – двоє постраждалих.
Зараз на місці працюють правоохоронці, з’ясовують причини аварії.
У той же час місцеве видання “Думська” пише, що на борту літака Y1 “Дельфін” були тільки двоє пілотів – один загинув, другий з важкими травмами госпіталізований.
Фото очевидців, “Думська”
Підрозділами ДСНС проведено деблокування постраждалого та змив пального.
Фото: ДСНС України
Літак Y1 “Дельфін” – це власна розробка Одеського авіаційного заводу. Перші випробування відбулися у 2010 році, але літак залишився незатребуваним. Наприкінці травня 2020 року завод відновив випробування літального апарату.
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