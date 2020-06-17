Про це повідомляє пресслужба поліції Одеси.

Літак впав на Овідіопольській дорозі, попередньо – двоє постраждалих.

Зараз на місці працюють правоохоронці, з’ясовують причини аварії.

У той же час місцеве видання “Думська” пише, що на борту літака Y1 “Дельфін” були тільки двоє пілотів – один загинув, другий з важкими травмами госпіталізований.

Фото очевидців, “Думська”

Підрозділами ДСНС проведено деблокування постраждалого та змив пального.

Фото: ДСНС України

Літак Y1 “Дельфін” – це власна розробка Одеського авіаційного заводу. Перші випробування відбулися у 2010 році, але літак залишився незатребуваним. Наприкінці травня 2020 року завод відновив випробування літального апарату.