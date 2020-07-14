В Одесі ухвалили рішення посилити карантинні обмеження через ситуацію з коронавірусом COVID-19.

Про це поінформували в прес-службі Одеської міської ради.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Так, забороняється робота з 23:00 до 07:00 розважальних закладів (нічних клубів), ресторанів, кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, буфетів, їдалень і закладів культури.

Заборона не поширюється на кінотеатри, а також послуги громадського харчування з адресної доставки і замовлень на винос.

Міська рада також доручила посилити контроль за дотриманням карантинних заходів у торгово-розважальних центрах і на території узбережжя міста.

Комісія рекомендувала одеському управлінню Національної поліції, управлінню Держпродспоживслужби і департаменту транспорту “забезпечити роз’яснювальну роботу і контроль за виконанням вимог постанови Кабінету Міністрів України №392”, якою був введений адаптивний карантин.