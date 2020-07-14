Про це поінформували в прес-службі Одеської міської ради.
Відповідне рішення було прийнято на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Так, забороняється робота з 23:00 до 07:00 розважальних закладів (нічних клубів), ресторанів, кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, буфетів, їдалень і закладів культури.
Заборона не поширюється на кінотеатри, а також послуги громадського харчування з адресної доставки і замовлень на винос.
Міська рада також доручила посилити контроль за дотриманням карантинних заходів у торгово-розважальних центрах і на території узбережжя міста.
Комісія рекомендувала одеському управлінню Національної поліції, управлінню Держпродспоживслужби і департаменту транспорту “забезпечити роз’яснювальну роботу і контроль за виконанням вимог постанови Кабінету Міністрів України №392”, якою був введений адаптивний карантин.
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