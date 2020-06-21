Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Уточнюється, що карантинні обмеження в місті будуть посилені вже з понеділка, 22 червня.
В Одесі буде заборонено роботи оздоровчих закладів для дітей та дорослих, а також проведення масових заходів з присутністю більше однієї людини на п’ять метрів квадратних.
Крім того, в місті також обмежать кількість людей в громадському транспорті. Зокрема, водіям буде заборонено брати в транспорт стоячих пасажирів.
У свою чергу орендарям пляжів рекомендується забезпечити між шезлонгами відстань в півтора метра. Таке ж відстань потрібно буде забезпечити і між столиками в закладах громадського харчування. При цьому за одним столиком дозволено буде знаходитися не більше ніж 4 людям.
- Станом на ранок 21 червня в Україні 36 560 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1002 летальні, 16 509 пацієнтів одужали.