В Одесі прийняли рішення знову посилити карантинні обмеження через поширення епідемії коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Уточнюється, що карантинні обмеження в місті будуть посилені вже з понеділка, 22 червня.

В Одесі буде заборонено роботи оздоровчих закладів для дітей та дорослих, а також проведення масових заходів з присутністю більше однієї людини на п’ять метрів квадратних.

Крім того, в місті також обмежать кількість людей в громадському транспорті. Зокрема, водіям буде заборонено брати в транспорт стоячих пасажирів.

У свою чергу орендарям пляжів рекомендується забезпечити між шезлонгами відстань в півтора метра. Таке ж відстань потрібно буде забезпечити і між столиками в закладах громадського харчування. При цьому за одним столиком дозволено буде знаходитися не більше ніж 4 людям.