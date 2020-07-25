У суботу, 25 липня, спроба прибрати затонулий танкер Delfi з пляжу "Дельфін" зазнала фіаско: обірвався металевий трос.

Про це повідомляє місцеве видання “Думська”.

Судно намагалися зрушити з місця за допомогою декількох металевих тросів. Спроба зазнала фіаско, бо один з тросів обірвався.

Це сталося близько 15:30, буквально через кілька хвилин після початку операції.

Більше спроб зрушити танкер з місця не було. Після цього водолази обстежили район кріплення тросів.

Цього разу Delfi намагалися підняти на прямий кіль два потужних буксири “Австралія” і Balqis.

Очільник Одеської облдержадміністрації Максим Куций повідомив у Facebook, що тепер Адміністрація морських портів України має негайно отримати право на ліквідацію танкера з акваторії Одеси. Власник судна, відповідно, повинен відмовитися від права на підйом судна.

Також він повідомив, що влада Одеси затвердила спільний план ліквідації танкера з Міністерством інфраструктури. Його деталі опублікують незабаром.

24 липня стало відомо, що в Одесі стався черговий масштабний розлив нафти із затонулого на пляжі танкера.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року під час сильного шторму судно Delfi, яке перебувало в акваторії порту “Південний”, зірвало з якоря і віднесло в бік Одеси. В результаті танкер сів на мілину недалеко від пляжу “Дельфін”.

В результаті аварії танкера стався витік палива. Вміст нафтопродуктів у воді на місці аварії танкера Delfi перевищила допустиму норму в 157 разів. За кілька днів після аварії навколо танкера встановили бони для очищення води.

Зараз судно міститься на тому ж місці, періодично з нього відбуваються витоку палива. Зокрема, витік стався напередодні, 23 червня.