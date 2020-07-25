Про це повідомляє місцеве видання “Думська”.
Судно намагалися зрушити з місця за допомогою декількох металевих тросів. Спроба зазнала фіаско, бо один з тросів обірвався.
Це сталося близько 15:30, буквально через кілька хвилин після початку операції.
Більше спроб зрушити танкер з місця не було. Після цього водолази обстежили район кріплення тросів.
Цього разу Delfi намагалися підняти на прямий кіль два потужних буксири “Австралія” і Balqis.
Очільник Одеської облдержадміністрації Максим Куций повідомив у Facebook, що тепер Адміністрація морських портів України має негайно отримати право на ліквідацію танкера з акваторії Одеси. Власник судна, відповідно, повинен відмовитися від права на підйом судна.
Також він повідомив, що влада Одеси затвердила спільний план ліквідації танкера з Міністерством інфраструктури. Його деталі опублікують незабаром.
24 липня стало відомо, що в Одесі стався черговий масштабний розлив нафти із затонулого на пляжі танкера.
Нагадаємо, у листопаді 2019 року під час сильного шторму судно Delfi, яке перебувало в акваторії порту “Південний”, зірвало з якоря і віднесло в бік Одеси. В результаті танкер сів на мілину недалеко від пляжу “Дельфін”.
В результаті аварії танкера стався витік палива. Вміст нафтопродуктів у воді на місці аварії танкера Delfi перевищила допустиму норму в 157 разів. За кілька днів після аварії навколо танкера встановили бони для очищення води.
Зараз судно міститься на тому ж місці, періодично з нього відбуваються витоку палива. Зокрема, витік стався напередодні, 23 червня.
- 25 червня одеський міський голова Геннадій Труханов заявив, що затонулий біля берегів Одеси танкер Delfi зможуть прибрати не раніше вересня.
- За попередніми розрахунками Держекоінспекції України в Одеській області, розмір збитків внаслідок аварії нафтового танкера Delfi поблизу Одеси становить 15 204,73 долара (майже 410,2 тисячі гривень).