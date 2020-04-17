Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Співробітникам спецслужби вдалося встановити, що житель Донецька добровільно вступив в терористичний підрозділ в 2014 році.

Підозрюваний приймав участь в бойових діях на стороні терористів в районах Донецького аеропорту, Пісок, Дебальцеве і Вуглегірська.

Повідомляється, що в 2018 році чоловік покинув терористичний підрозділ і приїхав на територію, підконтрольну українському уряду, де жив в Харкові, Києві та Одесі.

“Під час затримання зловмисник надав про себе неправдиві установчі дані і чинив фізичний опір. В ході санкціонованого обшуку за місцем проживання бойовика вилучено комп’ютерну техніку, мобільний термінал і сім-карти, які можуть містити підтвердження його участі в терористичній організації”, – йдеться в повідомленні .

В даний момент чоловік підозрюється у злочині за статтею “участь в терористичному формуванні”.