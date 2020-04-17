Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Співробітникам спецслужби вдалося встановити, що житель Донецька добровільно вступив в терористичний підрозділ в 2014 році.
Підозрюваний приймав участь в бойових діях на стороні терористів в районах Донецького аеропорту, Пісок, Дебальцеве і Вуглегірська.
Повідомляється, що в 2018 році чоловік покинув терористичний підрозділ і приїхав на територію, підконтрольну українському уряду, де жив в Харкові, Києві та Одесі.
“Під час затримання зловмисник надав про себе неправдиві установчі дані і чинив фізичний опір. В ході санкціонованого обшуку за місцем проживання бойовика вилучено комп’ютерну техніку, мобільний термінал і сім-карти, які можуть містити підтвердження його участі в терористичній організації”, – йдеться в повідомленні .
В даний момент чоловік підозрюється у злочині за статтею “участь в терористичному формуванні”.
Як повідомлялося раніше, 14 квітня співробітники Служби безпеки України затримали генерал-майора спецслужби Валерія Шайтанова. У той же день слідчі СБУ оголосили йому про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада) та ст. 258 (терористичний акт).
- 16 квітня Шевченківський районний суд Києва обрав для генерал-майора Служби безпеки України Валерія Шайтанова, підозрюваного в роботі на ФСБ Росії, запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб.
- СБУ затримала колишнього співробітника Центру спецоперацій “Альфа”, фігуранта справи генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, підозрюваного в роботі на ФСБ Росії.