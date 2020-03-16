Про це повідомляє пресслужба міськради Одеси.
Згідно з розпорядженням, з 16 березня 2020 року з 00:00 тимчасово зупиняють роботу таких об’єктів загального користування незалежно від форми власності і підпорядкування з присутністю більше 10 чоловік, розташованих в Одесі, до особливого розпорядження мера і скасування обмежувальних заходів:
- кінотеатрів, театрів, музеїв, галерей, бібліотек та інших культурних і розважальних закладів;
- дитячих розважальних центрів і клубів, майданчиків, в тому числі спортивних;
- фітнес-клубів, тренажерних залів, басейнів, спортивних майданчиків і стадіонів;
- зоопарків, водних парків, парків атракціонів;
- всіх магазинів, крім продуктових і аптек;
- торгово-розважальних центрів;
- будівельних ринків і інших (крім продуктових);
- ресторанів, закладів громадського харчування, серед іншого в готелях, барів, клубів, кафе, дискотек, пабів;
- інших установ (на розсуд і під особисту відповідальність керівника).
Раніше повідомлялося, що у Львові з понеділка, 16 березня, закривають всі торговельні заклади для запобігання поширенню коронавірусу на території міста. Буде закрито все, крім продуктових, аптек і заправок.
- Нагадаємо, в Україні з 12 березня і по 3 квітня ввели карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами.
- Голова Уряду Денис Шмигаль для уникнення поширення коронавірусу закликав українців утриматися від міжміських поїздок.
- Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець рекомендує розглянути можливість обмеження роботи закладів громадського харчування через загрозу поширення COVID-19.