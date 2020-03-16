Про це повідомляє пресслужба міськради Одеси.

Згідно з розпорядженням, з 16 березня 2020 року з 00:00 тимчасово зупиняють роботу таких об’єктів загального користування незалежно від форми власності і підпорядкування з присутністю більше 10 чоловік, розташованих в Одесі, до особливого розпорядження мера і скасування обмежувальних заходів:

кінотеатрів, театрів, музеїв, галерей, бібліотек та інших культурних і розважальних закладів;

дитячих розважальних центрів і клубів, майданчиків, в тому числі спортивних;

фітнес-клубів, тренажерних залів, басейнів, спортивних майданчиків і стадіонів;

зоопарків, водних парків, парків атракціонів;

всіх магазинів, крім продуктових і аптек;

торгово-розважальних центрів;

будівельних ринків і інших (крім продуктових);

ресторанів, закладів громадського харчування, серед іншого в готелях, барів, клубів, кафе, дискотек, пабів;

інших установ (на розсуд і під особисту відповідальність керівника).

Раніше повідомлялося, що у Львові з понеділка, 16 березня, закривають всі торговельні заклади для запобігання поширенню коронавірусу на території міста. Буде закрито все, крім продуктових, аптек і заправок.