Про це повідомляє пресслужба міськради Одеси.

Згідно з розпорядженням, з 16 березня 2020 року з 00:00 тимчасово зупиняють роботу таких об’єктів загального користування незалежно від форми власності і підпорядкування з присутністю більше 10 чоловік, розташованих в Одесі, до особливого розпорядження мера і скасування обмежувальних заходів:

  • кінотеатрів, театрів, музеїв, галерей, бібліотек та інших культурних і розважальних закладів;
  • дитячих розважальних центрів і клубів, майданчиків, в тому числі спортивних;
  • фітнес-клубів, тренажерних залів, басейнів, спортивних майданчиків і стадіонів;
  • зоопарків, водних парків, парків атракціонів;
  • всіх магазинів, крім продуктових і аптек;
  • торгово-розважальних центрів;
  • будівельних ринків і інших (крім продуктових);
  • ресторанів, закладів громадського харчування, серед іншого в готелях, барів, клубів, кафе, дискотек, пабів;
  • інших установ (на розсуд і під особисту відповідальність керівника).

Раніше повідомлялося, що у Львові з понеділка, 16 березня, закривають всі торговельні заклади для запобігання поширенню коронавірусу на території міста. Буде закрито все, крім продуктових, аптек і заправок.

  • Нагадаємо, в Україні з 12 березня і по 3 квітня ввели карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами.
  • Голова Уряду Денис Шмигаль для уникнення поширення коронавірусу закликав українців утриматися від міжміських поїздок.
  • Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець рекомендує розглянути можливість обмеження роботи закладів громадського харчування через загрозу поширення COVID-19.